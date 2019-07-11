雲林縣府會勘李佳芬古坑農舍 已請公所進行查報 20:312019/07/11 中時 周麗蘭 、影音、 杜宇喬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對媒體報導李佳芬農舍涉及違章建築，雲林縣府11日下午進行會勘並發布新聞稿。 雲林縣政府發布新聞稿指出，1.有關都市計畫區外農業用地興建農舍，係由公所核發建築執照，已請公所進行查報，依相關規定辦理。 2.有關農地農用部分，農業處將行文要求限期改善。 3.相關案件，縣府均秉持一貫程序與處理原則，籲請社會各界與媒體秉持客觀原則報導。 不迴避！ 李佳芬農舍違建 聲明「願配合拆除」 (中時 ) #雲林縣府 #李佳芬 #農舍 也許您會感興趣 推薦閱讀 德州廠遭控污染 台塑：該案尚由法院審理中 15:182019/07/08 財經 京都祇園花見小路通大火 舞妓忙避難 08:162019/07/09 國際 轉傳蘇貞昌簽名影片調查局督察處查辦中 11:582019/07/09 社會 不滿巴拉刈報導遭去名 前記者擬告豐年社 16:392019/07/09 生活 民怨泳池舊券變廢紙 通霄鎮公所：即日起開放兌換新券 19:242019/07/09 生活 富旺董事長林正雄掌舵台中不動產開發公會熱門人選 00:062019/07/10 生活 彰化、員林4座前瞻立體停車場都要招標了 總經費13.4億元 20:262019/07/10 生活 公所定作業要點 助民取得國有非公用房地使用證明 10:542019/07/11 生活 台3線美背重機妹 真面目曝光 15:242019/07/11 生活 農舍頻遭攻擊 李佳芬聲明：願配合雲林縣府會勘 18:052019/07/11 政治 政治熱門新聞 台灣成兩世界 韓黑覺悟：韓真的會贏！ - 政治 郭董又哭又爆走 藍粉沉痛：原形畢露！ - 政治 神農路為何又淹水？ 高市府：沒清淤會更嚴重 - 政治 國民黨初選結束了？黃暐瀚提寓言故事給忠告 - 政治 為啥有人想罷韓？孫大千一語道破關鍵 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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