針對媒體報導李佳芬農舍涉及違章建築，雲林縣府11日下午進行會勘並發布新聞稿。

雲林縣政府發布新聞稿指出，1.有關都市計畫區外農業用地興建農舍，係由公所核發建築執照，已請公所進行查報，依相關規定辦理。

2.有關農地農用部分，農業處將行文要求限期改善。

3.相關案件，縣府均秉持一貫程序與處理原則，籲請社會各界與媒體秉持客觀原則報導。

不迴避！ 李佳芬農舍違建 聲明「願配合拆除」

(中時 )