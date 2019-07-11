高巿府水利局說明4月底開始為鳥松區神農路清淤，與11日積水的位置不同。（曹明正翻攝）

高雄市長韓國瑜在鳥松區神農路投入400萬清淤，從昨晚起就有間歇性大雨的高雄市，近中午又下一場大雨，讓鳥松區神農路、水管路一帶積水約30公分，遭民進黨市議員質疑治水破功。高雄市水利局回應說，若沒有清淤，淹水將會更嚴重。

民進黨市議員邱俊憲指出，高市府一再說認真治水也清淤，但不到1小時的降雨，就讓韓市長治水破功，呼籲市府治水勿流於口號，應該務實改善。市府有計畫改善神農路水患，也計畫併同道路改善工程推進，現場還放置了一台抽水機，質疑抽水機也未發揮功能。

高雄市府水利局副局長韓榮華對此表示，市府規畫神農路道路墊高工程併同排水改善，將會加速發包施工，解決積水問題。

被質疑清淤治水破功？高雄市水利局指出，從4月開始清疏神農路與曹公新圳附近土方，目前已經清除1600噸，剩餘的1800噸，估計還需1個月才能完成。並強調，清淤地點距離此次淹水地點約300公尺，並不是連接同一個下水道。若沒有清疏，雨水將會順著神農路流到水管路，淹水將會更嚴重。

(中時電子報)