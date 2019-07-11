桃園在地小農的心血化作一道道精緻的料理，滿足饕客味蕾。（邱立雅攝）

桃園青農、青年料理師聯手創作「饗農宴」，用在地青農自種的食材，透過料理師的創意與靈感，以紅藜、胡椒葉、韭菜、剝皮辣椒等等在地食材入菜，幻化出一道道無國界獨家料理。主辦此次「饗農宴」的香草野園主人林詹翊表示，希望建立出一個平台，讓小農團隊擴大，也讓饕客更認識桃園的優秀農產品。

林詹翊與弟弟們林詹崙、林詹梃攜手打造香草野園，利用友善環境的自然農法、生態循環漁法來栽種各式香料植物，目前已打開通路，銷售到北部不少米其林餐廳。而為讓在地的青農力量更壯大，3兄弟集結了在地青農與料理師，合辦了一場「饗農宴」。

這場饗農宴由青年料理師黃炳誼掌杓，黃炳誼自幼於家中客家餐廳學習烹飪，後轉學法國料理，並返鄉經營義法料理小館，創新創意的料理模式，也讓林詹翊對他的料理手法相當有信心，帶著黃炳誼走過一趟農場、並列出青農提供食材項目，僅僅1天，黃炳誼就規畫出第一場饗農宴的菜單。

綠合農場的南瓜、高個子禾穀農場的紅藜、相信有機農場的番茄、香草野園的胡椒葉等等，來自桃園地區11戶在地青農提供的各式料理，巧妙的融合成4道精緻的創意料理，讓在場青農對於自家農產能變身高檔料理，都將當驚喜。

桃園與大溪擁有多樣化、高品質的農產品，但知名度仍待突破。林詹翊指出，饗農宴不會只有一次，未來還要持續辦下去，希望能成為一個推廣在地農產的重要平台，消費者來到農場吃到充滿特色的料理，農友們也能提升栽種動力，讓農業變成一件好玩的事。

(中時 )