網路上不少打工社團或是Youtube留言處都有「徵打字人員」的資訊，上面寫著不用押金、輕鬆打字還能用手機在家就能賺錢，Youtuber「Joeman」就實測到底這個工作是真的假的，沒想到經過兩天測試後，真相讓他超級傻眼。

Joeman剛開始加了對方的通訊軟體後，對方告知工作內容，隨後讓他叫他入會並加下一個工作人員。（圖／翻攝自Youtube）

Joeman實測加了應徵人員的通訊軟體，對方剛開始介紹工作內容，打字分成有合作的簽約小說家、言情、網易等等，還有三種語系可以選擇，英文、繁體及簡體中文，最後介紹1000字就有400台幣，且入會不用入會費，但是需要幫它宣傳，這裡就是加入打字人員的第一步，要複製它的內容，貼去三個社群網站來廣告。

沒想到每一關都是詐騙的關卡，都沒有給他打字的工作，只是想一直騙他錢，並建立一些夢想和最後會退錢。（圖／翻攝自Youtube）

隨後對方給他下一個人的通訊軟體，此時就和他說需要繳138馬幣（1100台幣）的工作保險，並解釋為何要交這1100元，還告知外面都是詐騙，不信就不要做，但實測繳完後又叫他加另一個的通訊軟體，還告訴他入職後就會返還所有的匯款。

就這樣Joeman加了第三個人後，又要叫他加成高級會員再繳900台幣，讓他前後繳了2000元台幣，沒想到對方又叫他再加第四個人，還要他再繳3000台幣，讓他氣到火冒三丈，百分之百證實這真的是詐騙！

實測！網路上徵打字賺外快的廣告原來是詐騙？

(中時電子報)