朱立倫今（11日）下午2時參訪康定公司，與該公司董事長郭義松討論未來生物醫療設備的發展。（實習記者陳志綸攝）

朱立倫今（11日）下午2時參訪康定公司，與該公司董事長郭義松討論未來生物醫療設備的發展。（實習記者陳志綸攝）

國民黨總統初選民調作業將於8日至14日舉行，國民黨總統初選候選人朱立倫今（11日）下午2時參訪康定公司，與該公司董事長郭義松討論未來生物醫療設備的發展，以因應未來老人健康照護問題。

朱立倫表示，他非常重視銀髮族的照護問題，參與老人共餐到銀髮俱樂部、托老中心，希望發展AI、健康檢測設備，與生物科技技術，希望生技業者可以加強未來生技產品的發展，整合生技產業來打造台灣科技島。

朱立倫現場也體驗了高科技的生命監控設備，量測基本的生理現象像是血氧濃度、血壓，更可以測量出56種的心律判讀，可以第一時間監測心臟的狀況、判斷心臟的問題。

他也稱讚康定公司的技術，透過生理檢測設備，在第一時間就能管理長者的健康狀況，未來他也將大力提倡醫療科技的發展。

郭逸松表示，生技產業的發展可以對台灣帶來許多的好處，生技產業面向是相當廣的，不單單只有生物醫療，還包含了農業生技等等。台灣擁有許多優質的技術人才，再加上教育體系也相當完整，未來隨著技術的進步，可以生產出更多具有附加價值的產品，推動台灣的經濟發展，也創造大量工作機會解決就業問題。

(中時 )