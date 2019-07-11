小S曾在節目裡酸夏宇童。（圖／翻攝自 Youtube）

41歲5566團長孫協志揮別前妻韓瑜後，今(11日)傳出與小11歲女星夏宇童熱戀ING。不亞於男方出道多年過去有過多位緋聞對象，夏宇童過去也被爆過和黃子佼交往，但夏宇童始終不認，兩人不了了之，因此夏宇童上《康熙來了》還被黃子佼舊愛小S狠嗆翻臉比翻書還快。

出道24年的孫協志過去曾和丁小芹、周幼婷交往，2015年孫協志和韓瑜結束4年短命婚姻，今年初又傳和吳宗憲愛徒斯亞互動頻繁，今孫協志傳出情歸小11歲的夏宇童，雙方僅認是好朋友，而夏宇童過去緋聞對象也頗多，除了主持人黃子佼外，曾被拍和帥T店長牽手，去年初又傳和女經紀人秘戀7年，但經紀人鄭重否認。

2009年夏宇童和黃子佼傳緋聞，兩人被拍到在車上談心，男方大方承認後，夏宇童卻稱是認知不同，不久夏宇童上《康熙來了》，和黃子佼的舊愛小S正面交鋒，製作單位設計一題請夏宇童要用一項物品形容自己，小S立刻搶答是「書」，虧說：「因為翻臉比翻書還快」，諷刺她不認和黃子佼交往，夏宇童下節目後則說身邊的人都問她怎麼有膽上《康熙》，她承認錄影時膽顫心驚，但結束後意外讓內心獲得解放。

(中時電子報)