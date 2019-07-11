很多人嚮往農家每天清晨都可以聽到蟲鳴鳥叫的田園生活，甚至有人是以早晨公雞啼叫做為起床作息。不過，如果每天都不分晝夜的雞鳴噪音吵得無法安寧，你會怎麼辦？

瑞士蘇黎世一隻公雞因夜間打鳴聲過大，被當地法院判罰。因為法院為公雞制定了「雞啼時間表」，要求主人讓公雞在晚上10時到早上8時之間保證安靜，這段時間公雞將被飼養在黑暗的雞舍裡。

據《歐洲新聞電視臺》報導，因為鄰居們抱怨公雞鳴啼的噪音太大，法院為公雞制定了「雞啼時間表」：週一至週六的上午8時至晚上10時，周日的上午9時至晚上10時，公雞可以在戶外盡情地叫。其餘時間，公雞須被飼養在一個黑暗且足夠隔音的地方，以免打擾鄰居。

報導稱，當地鄰居們已向法院提交了視頻和音訊證據，其中一些人住的地方距離被告的房子只有15公尺遠。而在這些視頻和音訊證據中，可以聽到公雞平均每小時打鳴10到14次。法院稱，公雞的新時間表是考慮到動物的福利和鄰居的利益而制定的。

在鄰居提供的視頻中，記錄下了在廚房窗戶關閉的情況下公雞的叫聲音量，結果發現，這只公雞音量達84分貝。

(中時電子報)