茶加檸檬的組合，兒茶素在胃的酸性環境中，通常只有20％能被人體吸收。（圖片來源/pixabay）

愛喝茶的族群裡，有很多人喜歡在茶裡加點變化，領略不同於單純喝茶的樂趣。而最常與茶搭配的夥伴，毫無疑問地非牛奶莫屬。

不過接下來的消息，奶茶控可能要傷心了。

2010年《營養學研究》期刊中一項研究發現，牛奶中的酪蛋白會與茶多酚結合，進而降低茶的抗氧化能力，尤以脫脂牛奶影響甚鉅。這是因為乳脂肪愈少的牛奶，酪蛋白的比例就愈高。也因此，當200毫升的茶搭配20毫升的全脂牛奶，抗氧化力下降約6％，低脂牛奶約12％，脫脂牛奶約18％。

中醫師楊世敏則提醒，牛奶屬溫性，若搭配比例恰當，有助降低茶的涼性。但脾胃虛寒或熱的人都不建議喝奶茶。前者因為對蛋白質、脂肪的消化功能較弱，喝奶茶容易不舒服；後者像是平日吃肉多、大便硬、舌苔厚者，因為鮮奶亦屬溫性，喝奶茶會火上加油，反而更不舒服，「喝純綠茶、烏龍茶會好一點」。

有時候，為了加點甜味，我們也會在茶裡放幾匙糖或蜂蜜。但發表在2013年《食物科學期刊（Journal of Food Science）》的體外（in vitro）研究卻觀察到，糖跟蜂蜜同樣會削減茶的抗氧化力，蜂蜜的影響甚至高於糖。研究人員推測，是因糖及蜂蜜裡的葡萄糖會與茶裡的沒食子酸（酚類物質的一種）作用，削減茶的抗氧化活性。但中興大學生物科技研究所教授曾志正認為，沒食子酸與葡萄糖的弱交互作用在進入人體消化系統後，應該抵擋不住胃酸、膽鹽等作用，會被分開吸收，「喝茶加糖或蜂蜜應該影響不大 」。

唯一適合加在茶裡的大概就是檸檬。兒茶素在胃的酸性環境中，通常只有20％能被人體吸收；但發表在《分子營養與食物研究》期刊的研究發現，加2～3匙柑橘類果汁（如檸檬、葡萄柚、橘子等）在綠茶裡，當中的維生素C可以提高兒茶素穩定性。

美國普度大學食品科學助理教授弗儒基（Mario Ferruzzi）建議，熱水放入茶包後等3～5分鐘後，再加果汁，才能確保抗氧化的效用。

如果不想將檸檬汁擠進綠茶，不妨也可在喝綠茶時配一杯柑橘類果汁，或食用其他含維生素C的食品。

延伸閱讀：

(中時電子報)