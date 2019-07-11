針對雲林縣府認定 李佳芬強調農舍會盡快改正 21:012019/07/11 中時 林宏聰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長夫人李佳芬。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對媒體報導高雄市長韓國瑜妻子李佳芬農舍涉及違建，雲林縣府11日下午會勘，並表示有關農地農用部分，農業處將行文要求限期改善；對此，李佳芬晚間立即發出聲明，感謝雲林縣府協助釐清相關爭議，並表示針對縣府要求改正的部分，將在接到公文後改善，在請縣府複驗。 李佳芬晚間透過高雄市政府發布2點聲明，首先，感謝雲林縣政府的官員協助釐清相關的爭議事項。 第二，李佳芬強調，針對縣府要求改正的項目，將在接到公文後進行改善，在請雲林縣府進行複驗。 (中時 ) #雲林縣府 #李佳芬 也許您會感興趣 推薦閱讀 李佳芬保單公開 林佳新喊話黃光芹愛與包容 10:592019/07/09 政治 農舍頻遭攻擊 李佳芬聲明：願配合雲林縣府會勘 18:052019/07/11 政治 雲林縣府會勘李佳芬古坑農舍 已請公所進行查報 20:312019/07/11 政治 政治熱門新聞 台灣成兩世界 韓黑覺悟：韓真的會贏！ - 政治 郭董又哭又爆走 藍粉沉痛：原形畢露！ - 政治 神農路為何又淹水？ 高市府：沒清淤會更嚴重 - 政治 國民黨初選結束了？黃暐瀚提寓言故事給忠告 - 政治 為啥有人想罷韓？孫大千一語道破關鍵 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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