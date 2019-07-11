針對媒體報導高雄市長韓國瑜妻子李佳芬農舍涉及違建，雲林縣府11日下午會勘，並表示有關農地農用部分，農業處將行文要求限期改善；對此，李佳芬晚間立即發出聲明，感謝雲林縣府協助釐清相關爭議，並表示針對縣府要求改正的部分，將在接到公文後改善，在請縣府複驗。

李佳芬晚間透過高雄市政府發布2點聲明，首先，感謝雲林縣政府的官員協助釐清相關的爭議事項。

第二，李佳芬強調，針對縣府要求改正的項目，將在接到公文後進行改善，在請雲林縣府進行複驗。

(中時 )