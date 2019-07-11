王金平餐會上特地拿出筆記本，狀似與韓國瑜敲定行程時間。王金平表示，之後會和韓國瑜有另一次的約會。（袁庭堯攝）

王金平與韓國瑜餐會上比鄰而坐，不時私語交換意見。（袁庭堯攝）

高雄市長韓國瑜、前立法院長王金平11日晚間共同出席「高雄市義消總隊顧問團聯誼餐會」，韓國瑜刻意在宴會廳大門口等待王金平到達後，共同步入會場。王金平致詞時除了感謝打火兄弟的付出，還特地祝韓國瑜「心想事成」。王金平離開前更暗示，與韓國瑜已敲定下一次約會的時間。

韓國瑜原訂六點半到場，抵達時卻刻意在大門口等待王金平一共同入場，對於這是否意味著「韓王配」合作的可能，王金平笑答「現在先不談這個」。餐會上，兩人不斷耳語，王金平還拿出胸前的綠色小筆記本，與韓國瑜交頭接耳，韓國瑜也伸手指著筆記本，似乎在確認行程日期。王金平受訪時表示，他和韓國瑜之後另外會有一個約會。

先前王金平在路竹老家與國民黨初選候選人郭台銘直播時，才不斷稱讚對方是「打火好兄弟」，今天王金平出席義消餐會，是否意味要轉向替民調聲勢最高的韓國瑜拉票，王金平笑說「從頭到尾沒有談選舉的事情」。

對於今天特地在臉書粉絲頁貼文、提供國民黨初選候選人的政見懶人包，王金平受訪時竟表示「沒有，我不知道」。

王金平強調，，他是全國義消總會的總會長，今天出席餐會，是來感謝顧問團平時的奉獻與幫忙。打火兄弟本來就是一家人。

(中時 )