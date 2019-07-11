美極可能近期宣布售台66架最新型F-16V戰機

美國國務院宣布批准對台出售108輛M1A2艾布蘭坦克與250枚針刺肩射飛彈等22億美元武器後，大陸官方及媒體發動了大規模的言論抨擊。這批陸戰與防空武器售台案固然對美國與台灣關係有相當重要的政治意，它對台灣防衛上的功能並非那麼迫切。外媒軍事評論認為，以目前台灣防衛上的需要而言，台灣更希望美國能盡快批准66架F-16V戰機的軍售案。而正與美國處於貿易談判的敏感時期，北京要如何對此做出反應，恐怕會令中共更加頭疼。

據《即時防務》(Breaking Defense)指出，中共外交部與國防部都對美國這項軍售決定展開嚴厲的言語攻勢，並聲稱要對此採取必要的行動。而另一批進行已久的F-16V軍售案，台灣也擔心因中共的抗議而讓美國縮手，因此希望能趁著美中關係僵持時刻，盡快確定這項台灣迫切需要的66架F-16V軍售案。

美國在與中共貿易談判期間宣布批准艾布蘭坦克軍售案，讓北京投鼠忌器。（圖／美國陸軍）

報導說，雖然這項艾布蘭坦克與針刺飛彈等軍售案還需要美國國會批准，但預計不會有太多阻礙。只是目前北京與華盛頓正準備重啟貿易談判，而台灣的蔡英文總統又在出訪行程中過境美國，美國在這個敏感時刻宣布批准對台軍售，讓北京確實怒不可遏。

但如果美方近期再宣布更大的軍售案，北京又該如何反應？台灣先前提出的66架F-16V戰機採購，是美國自1992年以來規模最大的一次戰機出售案，美方預期將在7月底對台灣的要求提出回應，以近期美國政府的動作來看，F-16V很可能會獲得美方支持。如果這次的艾布蘭坦克軍售案公布後，北京沒有做出令美國印象深刻的反應，很可能7月底F-16V的軍售案就會跟著來，但此刻又正值貿易談判的敏感時刻，北京能選擇的反應方式受到不小的限制。

報導說，F-16V是美國最優秀的第4代戰機，未來應對中共的殲-20或甚至殲-31會很辛苦，但蘭德公司亞太政策中心副主任哈洛德(Scott Harold)說，F-16V對於防衛衝突初期的中共導彈攻擊與空中轟炸來說有極大的作用。

此外，這次售台的針刺飛彈也顯示台灣真正採取了更多的不對稱防衛戰術，因為這種肩射式武器可快速移動、操作容易。新美國安全中心(CNAS)印太事務專家沙雅斯(Eric Sayers)認為，台灣的自衛和威懾能力更為關鍵的是地對空武器，潛艇和電子戰系統，只要拿出10億美元左右的預算就會有很大效果。而針刺飛彈也很有用，但在對抗殲-20或殲-31的效果如何，目前還難以評估。

(中時電子報)