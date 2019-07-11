藍人樂團出現在台北人潮最多的打卡景點101大樓前，讓許多觀光客相當驚喜。（寬宏提供）

藍人樂團睽違10年二度訪台，利用演出空檔快閃台北街頭，10日下午3位藍人就突然現身西門町，吸引大批群眾圍觀拍照。他們巧遇正在拍婚紗的新人，發揮藍人本色突襲亂入跟著一起拍婚紗，新人們開心表示：「實再太幸運！居然可以遇到他們！跟藍人一起拍婚紗一輩子都忘不掉！」

藍人還在現場大啖珍珠奶茶，神情驚訝地直跟大家豎起大拇指比讚。喝飽後快閃第二站來到信義商圈打卡地標101，以獨有的幽默肢體動作與民眾互動，逗得現場歡笑聲連連。民眾陳先生表示：「藍人就是這麼有趣！之前有去國外看過，真的是一場超乎想像的演出，現在不用花機票錢，在台灣就看的到了，真的要好好把握！」

藍人樂團9日晚間於台北國際會議中心大會堂盛大開演，以無對話、富含節奏性的搖滾樂曲、獨特的打擊樂器、絢爛的燈光顏料以及默劇式逗趣的肢體動作，意想不到的創意橋段與台下進行互動，讓每場演出都不盡相同，也讓每位觀眾不僅僅是進場「看」演出，更可以成為演出的一份子。藍人樂團2019世界巡迴台北站演出至14日，尚有票券可供購買。

(中時 )