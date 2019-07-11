西南風沉降影響，週五花蓮縣縱谷、臺東縣為黃色燈號，氣溫36度以上。（氣象局）

明（12）日西南風逐漸減弱，雖然中南部地區降雨機率仍偏高，但水氣減少，降雨也有減緩的趨勢，而其他地區大多為多雲的天氣，中午過有局部午後雷陣雨發生，其中北部、宜蘭地區及中部山區有局部大雨發生的機率，外出請攜帶雨具備用。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，明(12日)「西南季風」的型態持續，低層水氣多；迎風面的西南部，有局部陣雨或雷雨，中部地區偶有局部陣雨；午後對流旺盛，帶來局部雷陣雨。「劇烈天氣」發生的機率偏高，要注意氣象局的特報。

中央氣象局表示，氣溫方面，各地高溫普遍在32至34度之間，其中花東縱谷及臺東南側受西南風沉降影響，有36度以上高溫發生的機率，花蓮縣縱谷、臺東縣為黃色燈號；北部地區感受也較悶熱，出門請注意防曬並多補充水分、慎防熱傷害。

中央氣象局預報員張承傳表示，直到週六(13日)日開始才會明顯感到雨勢趨緩，隨著太平洋高壓增強，水氣較少。13日至18日各地大多為多雲到晴，僅清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

另外，臺灣北部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及馬祖易有較強陣風；南部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動及海上作業請注意安全。

(中時電子報)