《富比世》雜誌公布2019年百大名人收入榜，美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）憑專輯《Reputation》全球巡演，年吸金1.85億美元（約57.35億台幣）穩坐冠軍，第2、3名分別為21歲的名模創業家凱莉珍娜（Kylie Jenner）1.7億美元（約52.7億台幣），以及她的姊夫美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）1.5億美元（約46.5億台幣）。

泰勒絲上一次登冠是2016年，當時也是靠巡演達到年收1.7億美元（約52.7億台幣）。其他名列前10的還有足球明星梅西（Lionel Messi）、「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）和內馬爾（Neymar），英國歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）、於2018年重新展開巡演的老鷹合唱團。

綜觀前10名不是歌手、主持人就是球星，好萊塢火熱的漫威影星還是難擠上榜。影星中排名最前面的是收入8940萬美元（約27.7億台幣）的巨石強森（Dwayne Johnson），名列第15。成龍以5800萬美元（約17.9億台幣）排第39名，韓國男團BTS（防彈少年團）收入為5700萬美元（約17.6億台幣）則排第43名。

(中時 )