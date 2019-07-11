秦祥林帥氣依舊。盧禕祺攝

秦祥林和太太十分恩愛。盧禕祺攝

甄珍（右）曾和柯俊雄合拍時裝片《珮詩》。

秦祥林12歲時曾到台灣念復興劇校，後來回香港發展不順，直到與甄珍合拍《心有千千結》一夕成名，後來又拍《一簾幽夢》、《婚姻大事》等，共合拍9部，不過與甄珍搭檔最多的男主角其實是金馬影帝柯俊雄，多達21部。甄珍笑言，當時常合作的港星鄧光榮不太會講國語、柯俊雄有大舌頭，只有秦祥林國語最標準，因此和他拍起戲來最輕鬆愉快。

秦祥林今天回憶當年在高雄拍文藝片點滴，「我念復興劇校就常到高雄，當時的高雄很純樸，滿街的木瓜乾和地瓜乾，我去楠梓加工廠，對下班騎車壯觀場面印象深刻，希望高雄以後發展影視城，讓台灣電影更蓬勃」。現場有媒體問甄珍最近有沒有接到國民黨初選民調電話？她反問：「什麼電話？」隨後表示對政治不太了解，巧妙化解尷尬。

甄珍和秦祥林都是經典愛情電影人物，電影外的愛情也轟動，甄珍經歷與謝賢、劉家昌婚姻，秦祥林前妻是演員蕭芳芳，後與林青霞取消婚約，31年前與小16歲妻子曹昌莉結婚後育有2子。如何看自己的愛情經歷？甄珍說，「笑看人生吧，來世要用點腦走不同的路；我很小就開始拍戲，經歷2次失敗婚姻，上天也很公平，給了我很多友誼，每個朋友都對我非常照顧，有滿滿的愛就夠了」，秦祥林則相信中國人說的緣起緣滅。

秦祥林被問到當年與林青霞情史，太太是否吃醋？他笑稱：「她（太太）都免疫了。」曹昌莉說，他們與林青霞私下關係也不錯，都是好友，畢竟結婚30年，沒什麼好介意。亦表示當年看「二秦二林」電影，其實她喜歡的偶像是秦漢，同時強調秦祥林與秦漢之間並無芥蒂，更沒有「王不見王」。

(中時 )