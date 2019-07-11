亞拉夏希蒂穿GUCCI秋冬黑色羊毛超大白色劍領雙排扣外套，優雅中不減帥氣。（GUCCI提供）

迪士尼暑期熱門強片《獅子王》日前在美國首映，負責在戲中配音的非裔男星唐納葛洛佛（Donald Glover）及千禧哈佛女星亞拉夏希蒂（Yara Shahidi）選擇穿上GUCCI新裝出席盛會，呼應GUCCI近幾年擁抱大自然的時尚主題，在紅毯上展現自信迷人的神采。

蓄著大鬍子的唐納葛洛佛穿著GUCCI秋冬男士白紅色系格紋排扣劍領西裝，搭配奶油色條紋真絲襯衫和酒紅色皮鞋，粗獷中帶有英國紳士的斯文氣質。亞拉夏希蒂則選擇穿上GUCCI秋冬黑色羊毛超大白色劍領雙排扣外套，搭配白色長袖襯衫和黑色羊毛迷你裙，黑白色系的對比優雅中又不減帥氣。

GUCCI秋冬回歸經典，以面具貫穿「可見與不可見之界」的主題，就像擬人化的《獅子王》，雖是發生在非洲草原大自然的虛構故事，其實某方面也與人類的現實人生有不少相似之處，別具意義。

(中時 )