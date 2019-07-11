全台第一座「t.Studio 4K＋8K攝影棚」，由TBC台灣寬頻與媒體棧國際行銷合作，11日舉行開幕典禮，來賓包含徐乃麟、熊熊、王偉忠、于美人、何篤霖、郭靜純、蔡昌憲、袁詠琳、彭佳慧、黃大煒以及POLO WL等。徐乃麟以前陣子的豪宅詐賭風波自嘲，喊話趕快發明「謊言現形機」，並坦言被黑一輩子。

媒體棧旗下JET綜合台、東風衛視自製節目眾多，包含徐乃麟與熊熊主持的新節目《挑戰吧！大神》，徐乃麟笑說：「我們這個節目7月1日推出，因為要配合于美人的節目，所以這周再重播一個禮拜，也就是我少賺一禮拜的主持費。」于美人主持另一新節目《什麼道理？》，她笑稱，「可以在8K攝影棚錄影，覺得非常榮幸，但我壓力其實非常大，因為8K畫質太好了，以往開新節目要花很多時間討論節目內容，現在則是化妝，因為連毛細孔都看得很清楚。」

熊熊近日遭媒體爆料與大陸男星杜天皓一起回「愛的小屋」，她被問到此事一臉嬌羞，以新節目《挑戰吧！大神》顧左右而言他，但主持搭檔徐乃麟頻吐槽，意外創造笑料。詢問熊熊拍到是否算交往，她嬌羞回應，「就是正常的交朋友啦。」身旁徐乃麟直接吐槽，「所以有不正常的嗎？」他還直喊，「真的好羨慕杜先生，熊熊粉絲這麼多，是許多人心中的女神。」聽到杜先生3個字，熊熊忍不住笑喊，「乃哥你不是來幫我忙嗎？」現場所有人忍不住妙回，「沒有喔，他也想知道。」徐乃麟聞言直笑。

新節目需要打麻將練牌技，熊熊在眾人逼問之下，羞認杜天皓是她練習牌技的對象，但她強調，「很多朋友都有教我，他們不分男生、女生。」遭問男方牌品如何，她默默點頭，沒有正面回應。

(中時 )