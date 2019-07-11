許富凱、王彩樺、方駿、何蓓蓓11日出席華視《鬥陣來鬧熱》首播記者會，許富凱六度入圍金曲「槓龜」，他坦言當天回家關在廁所1小時沉思，一邊聆聽自己的音樂，雖然眼淚在眼眶打轉，但他覺得這不需要難過，應該是快樂的事情。王彩樺則說金曲當天，她問到許富凱所在地，立刻趕過去會合，安慰他入圍即肯定。許富凱演該戲胖5公斤，被電視台長官警告要注意，他笑說：「我們3個拍戲都胖了，只有何蓓蓓維持很好。」

王彩樺一席黑色蕾絲透視長裙，搭配黑色比基尼，曼妙身材一覽無遺，曲線相當誘人，她現場嘴對嘴親了許富凱，認為「母子」感情相當好。她表示，許富凱拍戲成長迅速，從一開始的緊張，到後來效果十足，每場戲越演越活，她真的看到他的認真與努力。提及金曲當天情況，她笑說：「那天頒獎完，我請經紀人打給許富凱，那時我剛頒獎完，正在冷靜狀態，經紀人說他在吃火鍋，我立馬過去，我說『你那麼優秀、那麼棒，一定會有機會。』我真的這樣覺得。」

許富凱被爆料常NG，所以經常請劇組吃東西，何蓓蓓透露，「我們還有請客助理，專門在排大家請客的時間，不是你想請就能請。」許富凱笑說：「除了蓓蓓，我們3個都胖了好幾公斤，我還被電視台長官提醒不能再胖了。」他拍戲時最誇張胖了5公斤，現在已減了4公斤。

《鬥陣來鬧熱》由王彩樺、方駿、許富凱、何蓓蓓聯合主演，是一部以民宿為故事場景的台語情境喜劇，務農為生半退休的「林守財」 (方駿飾演)與妻子「寶珠」(王彩樺飾演)生活在一起，他們的兒子「林富生」(許富凱飾演)，因為懷抱發展家鄉熱情，成為青年返鄉創業大軍的一員，用自家古厝開間「鬥陣來」民宿，兼賣咖啡簡餐與文創商品，劇情描述林守財、寶珠這對老夫妻打嘴鼓的逗趣生活，加上兒子富生和員工「阿慧」(何蓓蓓飾演)兩人日久生情的橋段，還有三不五時出現的客人們，藉由他們的故事結合台灣經典歌曲的卡拉OK演唱，來呈現人生的酸甜苦辣滋味。

重量級客串卡司包括吳朋奉、呂雪鳳、黃西田、伊正、黃鐙輝、白雲、陳霆、羅巧倫、劉沛緹、黃文星、林可唯、謝金晶、林佑星等人都將陸續在劇中登場，台語情境喜劇《鬥陣來鬧熱》於7月18日晚間8點於華視主頻首播。

(中時 )