簡嫚書、李國毅、大文、太保等演員11日出席《靈異街11號》首映記者會。簡嫚書表示該戲殺青時，自己正好懷孕2個月，揣著孕肚工作的她好吃好睡，雖然聽朋友說拍戲現場很「熱鬧」，但她沒有感到絲毫不適，為避免劇組擔心，也沒提自己懷孕的消息。

簡嫚書透露，「這胎不是雙胞胎，沒有提前知道性別，讓大家開個小賭盤。」她笑稱與先生保持中立，所以做莊沒下賭，目前有安排工作，大概到產前9月都會是工作的狀態，被問到是否太拚命，她笑說：「孕婦的狀況自己清楚，不用強迫整個孕程都要一直休息，只要視自己的狀況作調整就可以了。」

李國毅跟大文拍碟仙戲時，遇到天花板掉落，兩人現場驚呆，算是拍攝過程最大的「靈異事件」，民俗指導小冬瓜則露出笑容神秘，「拍戲現場很熱鬧，擔心大家害怕，所以沒說。」拍完該劇李國毅覺得脾氣圓滑很多，以前容易執著，現在會檢討自己不要那麼急，他還注意起風水，購買鹽燈。他透露每部戲開拍、殺青，都會到常去的廟宇拜拜，先前腳受傷就是忘了跟神明講已殺青，他連忙跑回去補拜。前陣子他對外透露，沒工作時常會失眠焦慮，現在偶爾也會，他苦笑，「不忙的時候就會想很多。」

太保拍戲多年，沒碰過靈異事件，只有一次到香港拍戲時，聽到室友提及睡得迷糊時，在太保的床看到一雙腿，但室友醒來才意會過來，太保根本沒回來！他收工回房，聽室友說完沒多想，仍睡在原來的那張床，但坦言每次進房間，都會把護身符拿出來拜一拜，工作的時候見到廟也會進去拜，如果拍一些敏感的電影，也會拜土地公。

《靈異街11號》講述死而復活的黑道混混被迫接管葬儀社，成為擁有陰陽眼的送行者，接二連三的命案，竟也逐步解開自己的生死之謎。該劇集結了男主角李國毅、女主角簡嫚書、主要演員有喜翔、太保、大文、郭昱晴、張翰同台飆戲。五個單元主角還包含林意箴、孫可芳、黃遠、張再興、江常輝、吳珝陽、焦曼婷……等新秀演出。

(中時 )