消防局出動無人空拍機搜尋無果。（吳家詮翻攝）

新北市坪林區上德村因為午後雷雨溪水暴漲，有9名露營民眾落水受困，目前仍有1名37歲黃男失蹤，消防局出動無人空拍機搜尋無果，與家屬溝通後於20時30分結束搜索，明日8時集結人員並持續搜索。市長侯友宜國外出訪，得知後指示消防局全力搜救。

侯友宜是在抵達芬蘭時接獲國內通報後，特別致電回國關心搜救進度，並指示消防局持續全力搶救，不放棄任何希望，也呼籲民眾前往海邊、溪流戲水時，應注意當日天氣預報及戲水安全問題。

坪林露營遇大雨溪水暴漲多人落水，消防局呼籲呼籲海邊、溪流戲水時，應注意當日天氣預報及戲水安全問題。（吳家詮翻攝）

新北市坪林區虎寮潭下午3時發生9名遊客在露營區旁玩水時，因太平地區降雨造成溪水暴漲，遭沖走及受困意外，其中3名大人及1名兒童共4人遭沖走，另有2名大人、3名兒童共5人受困溪中礁石，消防人員以繩索等救生裝備緊急搶救後，已將8人救上岸，目前仍有1名37歲黃姓男子失蹤，消防人員已在多處設攔截索，並利用空拍機沿著水域持續搜索中。

新北市政府再次呼籲，請民眾戲水前務必應先注意相關公告標示，慎選戲水水域，倘遇特殊天候應立即主動上岸停止一切水域遊憩活動；另市府已結合相關單位共同組成水安聯合巡查小組，在發生強降雨時會展開河川溪流旁之遊客勸離行動，另對於違反規定又不聽勸導之民眾，將依發展觀光條例開單舉發，請民眾為維護自身安全，切勿以身試法。

(中時電子報)