2020總統大選白熱化，國民黨人選未定，各界密切關注。由資深媒體人陳鳳馨主持的TVBS《國民大會》，11日於節目中與高雄市長韓國瑜妻子李佳芬視訊連線，談到近期沸沸揚揚的農舍爭議，李佳芬在節目中強調，購買時一切合法。被問及韓國瑜選總統一事，李佳芬驚爆，韓國瑜向媒體表態前，並未與她討論，談到近期的壓力，李佳芬想起雲林鄉親的支持，在節目上激動落淚。

李佳芬表示，名下農地在「農發條例」訂定前就已經購買，當時沒有規定農地面積和買主的身分一定要是農民，有任何疑慮，就依照法律規定走。陳鳳馨分享近來網路流傳，韓國瑜其實不想選總統，是李佳芬和女兒韓冰希望韓國瑜出來選，所以韓國瑜才參選，李佳芬認為這些網路傳言每天都有，讓他們承受許多壓力，想起當上市長夫人之後生活的改變，她感嘆，「我如果可以重新選擇的話，我寧願回去原點，我寧願回到一個單純的生活。」甚至表示，她希望回到韓國瑜當市長之前的樣子，因為「我想要退休了。」

正值國民黨初選民調之際，李佳芬在節目中語出驚人，韓國瑜對媒體說出「Yes, I do.」之前，並沒有告知李佳芬，「這讓我有點生氣，我之後有問他，你為什麼沒有跟我討論這件事情，但他什麼也沒講，我覺得他有說不出的壓力。」李佳芬坦言，韓國瑜走到現在這一步，很感謝大家對他們的愛戴，但其實也讓她有點無言，因為有許多外在因素與人生轉變，都不在預料和掌控之中。

李佳芬再次強調，「我不是鋼鐵人，每天打開媒體都有謠言傳來傳去，我更喜歡的是一個平淡自在的生活。」喜歡平淡簡樸生活型態的李佳芬，被陳鳳馨問到，最近是否有跟韓國瑜討論，該不該到此為止，退出總統大選？李佳芬不語，但想起故鄉雲林鄉親的支持，李佳芬眼淚突然潰堤「看到他們就好像看到自己的母親，感覺所有受的委屈，都可以在他們面前展現出來。」

(中時 )