美國白宮今天將舉行盛大的社群媒體論壇，據了解熱愛透過社群媒體發聲的總統川普，除找來傳統的保守派智庫，包括傳統基金會以及克萊蒙特研究所共襄盛舉，更邀請多位知名的極右翼網紅和網路酸民與會，引發熱議。

美國有線電視網(CNN)分析，川普此舉清楚展現，他有意讓這些小眾、邊緣的政治盟友藉此得到官方認可。

白宮多次拒絕發布邀請的口袋名單，不過部分受邀者在社群媒體興奮炫耀自己可以進白宮，才讓部份名單曝光。

這些人包括爭議極高，在推特大力推廣極端主義陰謀論QAnon的電台主持人米契爾，以及匿名酸民東克頓，他的成名作，是在獨立媒體InfoWars的反媒體惡搞大賽中奪冠。另外，加州參議員賀錦麗在民主黨總統初選辯論會大出風頭後，意圖抹黑她，稱她並非「美國黑人」的極右派份子亞歷山大。

白宮在被問到邀請這些非傳統人士前來時，拒絕對此評論，僅重申先前發表的聲明稱，總統希望與數位領導人「直接面對面，就社群媒體無遠弗屆的力量進行討論。」

(中時 )