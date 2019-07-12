日前有23家台灣網媒轉載中共官媒文章批評民進黨政府，對此陸委會發言人邱垂正昨日(11日)表示，立法院下會期將優先審議兩岸條例與廣電三法，以強化民主防衛機制。

11日陸委會例行記者會上，有記者指出，大陸官網「中國台灣網」日前刊登一則批評政府「拔管」，號召民眾「拔蔡」的文章，並有23家台灣媒體全文轉載。有媒體形容這是「紅色滲透」，請問陸委會怎麼看待這樣的現象？未來是否會制定規範管理類似事件？

對此陸委會發言人邱垂正回稱，關於外國人或是陸港澳境外敵對勢力的傳播，足以危害國家安全或社會安定，這些不實的訊息應該如何規範，均有待完善周延立法配套，立法院下會期將就兩岸條例、廣電三法優先審議，強化民主防衛機制，期待能夠建立一個完善可行的民主防衛機制，以維護國家安全跟人民的福祉。

上述言論，問的也怪，答的更離譜，如果不講，聽起來倒像是獨裁專制國家的記者與官員間的對話，民主自由國家，人民上網不用翻牆，政府不能干預媒體的報導、轉載自由，因為在民主國家媒體本來就是監督政府的工具，讓被監督者可以處處管理限制監督者本來就是一件很奇怪的事情。

獨裁國家不然，媒體是政府的傳聲筒，在獨裁國家我們不可能在媒體上看到不利於政府的報導或評論，反之都充斥著強調政府施政正確的報導與評論。

回報本次記者提問的內容，大陸官網發了一篇文章，這是一個事實，媒體本來就有權利與義務去報導事實，而不加以轉載要如何報導？難道今天我們要基於厭惡中共的言論，所以就一律禁止報導中共官員的講話和相關觀點？那一般民眾要如何了解大陸官方的立場？這樣是鴕鳥心態的在搞愚民政策嗎？以為讓民眾都不知道大陸方面的想法，兩岸就可以保持和平穩定了？

而且邱垂正和民進黨政府或許也沒有搞清楚，媒體報導或轉載特定人物的言論，從來不等於認同此人的觀點，就好像蔡英文總統講了重要談話或推出重大政策後，全國所有媒體一定都會報導，但這不等於每家媒體都認同蔡總統的言論或政策。而翻開《聯合報》的民意論壇，也常出現同一天兩篇刊登的讀者投書意見徹底相左的情況，那麼陸委會憑甚麼因為媒體報導、轉載大陸官網的文章，就認定這樣涉及為中共宣傳？照這樣的邏輯推廣下去，是否以後所有媒體也都不能刊載支持兩岸統一的讀者投書了？

邱垂正扯倒不實訊息也讓人感到不知所云，該篇大陸官網文章「今日蔡當局霸道拔『管』，明年民眾輕鬆拔『蔡』」提到民進黨政府一開始遲遲不讓台大校長管中閔上任難道不是事實？管中閔好不容易上任後，蔡英文總統提名的監察委員卻又將他彈劾，難道不是事實？文中提到蔡英文提名的大法官已占全體15位當中的11位，且多人主張台獨，有錯嗎？通篇文章到底哪裡造假不實了？

或許在民進黨的眼中，他們可以追殺管中閔，但是不管是境外還是境內的媒體或民眾，都沒有為此批評呼籲不要再選民進黨的自由，因為對民進黨而言，當國民黨執政時，媒體是監督政府的重要工具，而當民進黨執政後，媒體只能當政府的傳聲筒。真不知道有這樣思維並推動修法箝制媒體的執政黨，還有甚麼顏面宣稱在捍衛自由民主？根本在學習獨裁國家管制媒體，捍衛的也只是執政黨的支持度與選情罷了。

(中時 )