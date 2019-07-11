《靈異街11號》主角喜翔（左3起）、太保、李國毅、簡嫚書等人出席記者會。（CHOCO MEDIA ENTERTAINMENT提供）

巧克科技新媒體製作出品、LINE TV播映的《靈異街11號》今天（11日）舉辦首映記者會，主角李國毅、簡嫚書、太保、喜翔、郭昱晴、張翰、大文、林意箴、孫可芳、張再興、江常輝、焦曼婷、許少瑜、林雨葶、邱木翰均親自出席。歌手知更也在現場演唱片尾曲《你說》。

該劇榮獲文化部影視及流行音樂產業局，106年度電視節目劇本創作獎佳作。劇情描述原來是黑道份子的阿海（李國毅飾）在一場意外之後，竟然有了陰陽眼，可以看得到鬼；其後，他因父親過世，不得不繼承家傳的殯葬業，與人、鬼之間發許多故事。

李國毅在記者會上分享首度挑戰黑道角色的難度，以及在殯葬業的實際體驗。他表示，角色需要講髒話、具台客特質，原本都不是他擅長的事，有賴拍戲經驗豐富的喜翔傳授技巧。他也分享拍戲心得：「劇中的每一個角色都不是完美的，都會有做錯事情的時候，希望大家透由此戲學習成為會表達的人，對身邊有愛、有同理的人，希望可以跟我們一起成長。」

《靈異街11號》將從7月19日起，每周五晚上10點在LINE TV、八大綜合台同步播出。

(旺報 )