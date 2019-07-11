向館長陳之漢發戰帖的大陸拳擊好手練喻軒，最近被網友激怒，不過館長勸練喻軒「去聽網友幹甚麼？」「不要這樣子啦，你就趕快過來，過來館長這邊，陪館長泡茶，聊聊天、吃吃飯，差不多了，我們就去打一打！」館長最後也說，「兩岸本來就一家親」！

大陸拳擊好手練喻軒向館長陳之漢發出戰帖，練喻軒表示，「你只要1回合、3分鐘內沒被擊倒，你就贏了」，館長陳之漢最後也決定不收錢，「排個時間小兄弟我們來一場」。練喻軒日前在泰國接受台媒《東森新聞》訪問時回應，目前雙方的團隊已私下溝通好，其他就等簽證下來再說。不過練喻軒最近似乎被網友威脅言論所激怒，稱想去總統府撒五星旗。

對此，館長感嘆，「練喻軒又怎麼了？練喻軒又幹嘛？這樣子我練這麼辛苦，就過來交流，真的是這樣就過不來了，這樣子過不來啦，這樣子我也沒辦法保你，這個越來越複雜，如果心態是這樣，那算了啦，你也不要過來了，你又說甚麼到台灣之後到總統府撒一把五星旗，你去搞這幹甚麼？你去聽網友幹甚麼？我如果聽大陸網友我不就….唉…。這樣子就不用比了啦！真的是不要這樣子啦，不要這樣子啦，你就趕快過來，過來館長這邊，陪館長泡茶，聊聊天、吃吃飯，差不多了，我們就去打一打，不要什麼還撒五星旗，唉……！」

館長也勸練喻軒，「麥無菜（不要浪費）我這個月的辛苦，我是真正很尊重，我每天都在練，練到身體很難過，為的就是來交流嘛，人生40歲了，可以跟你拍個片阿，直播阿，我都這麼努力在練。」

館長也敘述雙方溝通經過，「你跟我通電話，你說，館長大哥阿，不要再罵大陸，我也說好，我改變一下方式，既然你不喜歡聽，把你當朋友，我改變一下，所以你看我這幾天，我通通都跟大陸朋友聊天，講一些真實情況給他們聽，都沒有罵OOOXX，沒有吧！既然我都改了，面子做給你了，你都叫我不要再講了，我也說『大陸朋友』，我也支持大陸，我也希望大陸經濟好！」

館長最後說，其實兩邊還是一句話，「兩岸本來就一家親」，「是中共跟我們高層不親嘛！是中共的問題嘛！」「所以我答應你了嘛，你為什麼又要五星旗甚麼的？真的不是很重要，就像我去大陸我也不會故意帶一面國旗去刺激你們嘛！這不好嘛，這超越了運動，已經變成國仇家恨了！」

練喻軒似乎有把館長勸告聽進去，他今日在臉書表示，「今天開始到成行之前，不再發表任何言論和回覆，不想再說太多，一切按照規矩來」！

(中時電子報)