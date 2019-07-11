長榮空服員罷工歷時17天落幕，話題從長榮與員工之間的勞資關係，轉變到空服員個人不當言行的討論。空服員罷工後「加料說」餘波盪漾，長榮航空火速開除朱姓機師與空服員郭芷嫣。對此，大塊文化董事長郝明義認為，談論此事件雖然千條萬緒，但他仍可點出最重要的關鍵詞，是「沒有底限的以客為尊」。

桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣遭爆在LINE群組對話，要電爆中途落跑空服員及替反罷工機師餐加料，今遭長榮航空免職。郝明義在臉書發文指出，這場罷工活動，「反長榮威權，爭空服員尊嚴」是根源，於是他著手了解到底爭的是什麼尊嚴，反的是什麼威權。

他表示，當他看過眾多空服員的文章、訪問工會常務理事李瀅與幹部郭芷嫣、以及諸位離職空服員，他認為要談論長榮的問題雖然千條萬緒，但第一組關鍵詞是，「沒有底限的以客為尊」。郝明義舉出以下例子，點出不禁讓人懷疑他們（指長榮）沒有底限的「以客為尊」是否出了什麼問題？

郝明義分析，任何企業都講究「以客為尊」，航空公司更莫不以此為口號，一旦接獲客人的投訴，大家都重視要查明、處理。郝明義點出內幕，「不同的公司如何處理，出入很大」。郝明義用曾在國泰與長榮都當過空服員的盧毓芳舉例，在國泰當空服，「回應如果合理，公司會幫你解釋」。對比採取日式管理的長榮，卻顯然在另一個極端。

為何是極端？郝明義解釋，聽工會兩位代表說：「長榮幾乎可說在任何情況都站在投訴者那一邊。只要有投訴，不論具名、匿名，空服員都得寫自白書、悔過書」。

郝明義用許多過去發生的狀況說明長榮如何「沒有底限的以客為尊」，包括曾經鬧上新聞的「 A 片事件」，一名空服員被一封匿名信指稱賣淫拍A片，被關進小房間由三名主管輪流盤問。儘管這名空服一再否認自己是片中人，但因主管不採信，仍反覆質問「是否會拍攝這樣的影片」、「為什麼不是女主角」等等，長達三小時。後來才證實影片女主角另有其人，一切只是烏龍爆料。

長榮「沒有底限的以客為尊」，也顯示在1.幫客人搬抬行李、2.即使香港來回台北這麼短程航行的經濟艙，長榮空服員也要提供客人有兩個熱餐的選擇，不同熱飲的選擇。3. 一個座艙經理，沒有分區負責。被投訴所有空服員都會被約談的「連坐法」。

「沒有底限的以客為尊」和飛安的標準，郝明義舉出先前發生的事件，尤其是讓郭芷嫣成名的「擦屁股」事件、鄭中基的「醉機」事件、以及多起機上乘客醉酒鬧事的事件。郝明義重炮說，這些連續的新聞可以說明：長榮愛用清一色的女性空服員來奉行沒有底限的以客為尊，經常不只置這些空服員於險地，或者導致身心受創，也產生對飛安的威脅。

郝明義臉書PO文，長榮空服員到底爭的是什麼尊嚴，反的是什麼威權。（圖/翻攝自郝明義FB）

(中時電子報)