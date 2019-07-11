刑事局國際科偵查員曾馨儀，因在打擊跨國犯罪上的傑出表現，榮獲今年國際女警協會（International Association of Women Police，IAWP）「傑出表現獎」(Excellence in performance)，為我國史上首位獲獎女警官。

IAWP的年度表揚獎每年共遴選9名得獎人，區分為年度模範警察、領導統御、傑出表現、年度文職人員、冒險犯難、女力培育訓練、社群服務、防治針對婦女之暴力獎及促進警政兩性平權等9個獎項。並致力於強化、聯合、提升女性在警界之能量，讓女性與生俱來之溫暖女力展現在執法層面，伸張正義並維護人民安全，成為真正的「人民褓姆」。

曾馨儀中央警察大學第76期畢業，2014年從台北市警局調任至刑事局國際科服務。曾員在與其他國家執法機關合作時體認到，團隊合作才是瓦解跨國及組織犯罪之唯一途徑，也因此破獲了多起跨國販毒及詐騙案。

像是曾馨儀曾與歐洲刑警組織Europol合作破獲羅馬尼亞電詐案、與澳洲聯邦警察合作緝捕東南亞毒販，及與泰國皇家警察共同破獲詐欺車手案等，故在全球眾多競爭者中嶄露頭角，榮獲IAWP「傑出表現獎」之殊榮，除提升我國國際形象外，也讓國際社會看見台灣女性堅強實力，並展現台灣在打擊跨國犯罪上的成就與能見度，該協會亦已將得獎名單、所屬國家及機關公布在該協會官網首頁及社群軟體Twitter上。

本年獲獎者計有迦納、加拿大、英國、孟加拉及台灣等5國家執法女警，曾員將於今年9月23日在IAWP美國阿拉斯加年會上與其他得獎者一同上台接受表揚，讓台灣的女警及警政實力被世界看見，也宣示了警方不向犯罪妥協的決心。

(中時 )