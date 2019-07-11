王姓居家服務員照顧高齡阿嬤，卻因為沒有注意水溫，燙傷阿嬤左腳，經醫院治療症狀仍無法改善，5隻腳趾頭潰爛而截肢，王辯稱「我手戴著手套，覺得水溫剛好，不知道怎麼會燙傷」，檢察官並不採信，認定有重大不治或難治的傷害，依業務過失致重傷提起公訴。

去年10月27日下午4時，王姓女看護在北市內湖區住處幫洪姓阿嬤洗腳，打開蓮蓬頭後，直接將水淋在左腳腳背上，導致皮膚2到3度灼傷，但阿嬤患有糖尿病，腳掌對於痛覺、溫度感覺不靈敏，王還用衛生紙包住，替阿嬤穿上襪子，直到家人發現阿嬤腳趾流淌血水，才將人送醫救治。

王辯稱，阿嬤左腳上原本就有傷口，隔著塑膠手套感覺水溫剛好，而且，清洗後的水順著地板有沾到她的腳，她不覺得會燙，不知道怎麼會這麼嚴重。

經過醫院治療，阿嬤左腳的腳趾頭感染潰爛，經清創手術後仍截肢，導致腳掌沒有趾頭，站立時無法平衡時常跌倒，已經到達嚴重減損一肢機能，屬於重傷害程度，檢察官依法提起公訴。

(中時 )