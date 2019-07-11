被批台，鄭人碩覺得也是一種風格。（羅永銘攝）

鄭人碩入圍北影，同時也擔任頒獎人。（羅永銘攝）

鄭人碩演出《寒單》入圍本屆台北電影獎最佳男主角，入行多年的他從藝術片轉戰商業片，近2年剛好搭上本土類型電影興盛，演了幾回社會底層人物，意外成為「8＋9代表」、「宮廟男神」，他笑言別人怎麼看無所謂，反倒覺得某些時刻自己像是韓星。

作為宮廟男神，鄭人碩連影迷都很接地氣，他說有次買蔥油餅被老闆娘認出來，還對他說：「我多送你一張餅，啊你要保護我的攤位。」另一次是牽車時車旁有群刺龍刺虎的兄弟在慶生，玩砸派把他的車身搞到都是奶油，他默默拿紙巾在一旁清理，結果又被對方認出，一位貌似大哥的男子喊：「你是碩哥厚？拍謝啦！你是我們的偶像。」接著一聲呼喊下，瞬間來了4、50人幫忙擦車，鄭人碩笑說：「我人氣是不是就跟韓星一樣？」

不過他的好人緣卻沒有反映在台灣影展上，他未曾在台拿過影帝，反倒在海外頒獎典禮拿了3次男主角獎，想想覺得自己不是台灣影人的菜，「我得失心最重的時候是2015年《醉·生夢死》入圍金馬獎，因為我已經在最底層歷練了7、8年，以為這次可以了吧，結果沒拿獎落寞很久，每天把自己灌很醉，是真正的醉生夢死。」

隔年鄭人碩演出《川流之島》入圍金鐘獎，再度抱憾落馬，他形容：「是你們不要我、不喜歡我，我已經沒感覺了。」去年他又演出戲劇《薛丁格的貓》，連金鐘都沒入圍上榜，卻一舉成為當年的亞洲電視大獎視帝，令他更深信自己雖然台，卻不是評審眼中一道好的台菜，這次入圍北影影帝，他也看得很淡然。

日前鄭人碩獲選多倫多台灣電影節的「焦點影人」，11日飛往加拿大與觀眾見面，為了將他的獨特魅力介紹給當地觀眾，官方特別在網路上找了許多對他的形容，撇開宮廟男神選用「台灣最有荷爾蒙的男星」，但要翻成英文很困難，只好另找5位華僑幫忙腦力激盪，才終於想出「The most hormonal male star」。

鄭人碩不擔心被定型，即使是背景相似的角色，也會演出不同的細節，像在《寒單》他就主動選擇演傷殘人士，想在演技上做出突破，「你台得過我嗎？幹麼一直說我，我人情味不會比人家少，只是代言會少一點而已。」

至於跟小薰的感情狀況，鄭人碩稱現在兩人是視訊情人模式，碰面相處時也會軋一下廚藝，「私下我會虧她是學姊，因為她在《我愛黑澀會》的時候我還在街上賣水煎包，而且她做過偶像我沒有。」擁有好手藝的他也透露，未來想經營餐飲副業。

(中時 )