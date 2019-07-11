大政治大爆卦

有人還沒等到民調電話，國民黨總統初選民調7月8日到14日登場，預計15日公布結果。前台北市副市長李永萍強調，最關鍵的時間是每天晚上6點半開始到8點、8點半。

李永萍在中天政論節《目政治大爆卦》指出，國民黨的民調是每天由5家民調公司各出400份，一旦做到400份，就不再做了，所以並不是一天做8百份，沒3天就會做完，並不是如此。她提醒，還在一直等民調電話的人，最關鍵的時間是晚上6點半開始，6點半到8點、8點半是最關鍵，400份民調若做得很順利，晚間8點半做完後，當天就不會再做了。

李永萍點出，每天約做400份民調，長達7天，3千份會做到滿，這是要保障說，會不會有一天突然發生什麼事件，大家瘋狂的反應，那麼一天就會影響所有的樣本。因此為讓突發事件的反應衝擊力相對降低，會比較客觀，所以民調最重要的時間點7天一定要等完。另外，同一支電話不會重覆接到民調，所以這支電話已經接過了，下一次就不會再接到，她強調，當天400份做完，就不會再做，會隔天再做，所以一定要守完7天的民調。

國民黨總統初選民調，是以電話後兩碼隨機抽樣，會抽出8萬筆樣本，由5家民調公司，各完成3000份成功樣本，各階段都會在所有參選人的委派代表見證、各方人馬監督下完成。

(中時電子報)