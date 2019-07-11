左圖為韓冰、右圖為李佳芬。（資料照）

高雄市長韓國瑜參與國民黨總統初選，15日在雲林斗六人文公園舉行造勢大會，韓國瑜妻子李佳芬（中），致詞時激動落淚，韓國瑜與雲林縣長張麗善等適時拍拍肩膀給予安慰。（黃國峰攝）

國民黨現正進行初選民調，高雄市長韓國瑜每天面對黨內外的韓黑，讓家人承受極大的壓力，妻子李佳芬名下農舍也成為被攻擊的目標。她今(11)晚接受電視媒體專訪，吐露韓國瑜參選以來的心情。她表示，每天被黑來黑去，自己不是鋼鐵人，她更透露，女兒韓冰放暑假回台灣，才一星期就受不了。

聯合報報導，李佳芬今晚接受TVBS《國民大會》專訪，在節目中強調當初購買古坑這筆農地，是在《農發條例》訂定之前，並沒有規定農地面積和買主的身分，若有任何疑慮，一切依照法律規定走。

主持人陳鳳馨問李佳芬，是否後悔讓韓國瑜參選總統，她表示，韓國瑜說「Yes, I do.」前並沒跟她商量，對此她感到有些生氣。面對外界不停韓黑，她無奈地說，她不是鋼鐵人，不太喜歡這種公眾生活，寧可像個人過平淡自在的生活。

李佳芬在專訪中還自曝韓冰現況，她說韓冰放暑假回台灣，見到第一句話就說，「媽媽妳好辛苦，我才回來一禮拜就受不了了，妳這日子怎麼過下去啊」。

(中時電子報)