來自羅馬尼亞的職網女單前世界第一哈麗普（Simona Halep），今天在溫布頓草地網球錦標賽女單四強以6：1、6：3，直落二擊退首度打進大滿貫賽四強的烏克蘭美女球員絲薇托莉娜（Elina Svitolina），生涯初次打進溫網女單決賽。

哈麗普這場比賽積極進攻，防守也相當紮實，均衡的表現讓絲薇托莉娜幾乎沒什麼機會，只花小時13分就收下勝利。

絲薇托莉娜對自己的表現相當沮喪。(美聯社)

過去草地賽事不是哈麗普喜歡且擅長的場地，但她強調自己已經愛上全英網球俱樂部的草地，溫網決賽是她生涯第5度於大滿貫爭冠，之前4次她只有1次順利帶走冠軍，就是去年法國網球公開賽，而她生涯已經在三項不同的四大滿貫賽有過決賽經驗，只剩美國網球公開賽決賽還沒收集到。

賽後哈麗普說：「晉級溫網決賽是好奇妙的感覺，我既興奮又緊張，這是我生命中最佳時刻之一，很開心自己能闖進到決賽。我認為比賽不是像比數呈現的那樣輕鬆，每一局其實都不好打，我可是千辛萬苦才贏得勝利。」

(中時電子報)