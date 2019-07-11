美國批准對我方22億美元的軍售案，對此國民黨籍立法委員童惠珍表示，對於我們的國防戰力而言這的確是一件令人高興的事；不過此案早在2000年時，軍方即已向美方提出需求，歷經19年之後才同意出售，不禁讓人聯想美國在這個時間點同意出售，其背後是否具有強烈的政治操作目的。

童惠珍說明中美雙方上月底在G20峰會舉行「川習會」後，貿易談判仍陷僵著。美方現在又對台灣重要軍售案大開綠燈，從各種跡象觀察都在在顯示，「川習會」並無成效，中美對立的局面將會繼續維持一段時間。

童惠珍提到目前中美貿易戰打的如火如荼，台灣今年又適逢選舉年，加上蔡政府親美反中的意圖極為明顯，中美台三方的微妙平衡早已被打破。民進黨一昧靠向美方的作法，以長期而言絕對不利於台灣整體發展。反觀國民黨執政時期，當政者始終維持中美台三方的平衡關係，不躁進、不衝突才是對於台灣最好的發展態勢。

童惠珍最後強調，外交或是國防不應採取短線操作模式，長久下去必然對於國家利益有所損傷。她呼籲民進黨政府面對中美兩強相爭，應該要將眼光放遠，不要讓台灣淪為任憑大國操弄的棋子。

(中時 )