紅髮艾德（Ed Sheeran）繼專輯《÷》之後，閃電推出全新專輯《No. 6 Collaborations Project》，邀來小賈斯汀、火星人布魯諾、阿姆、五角、卡蒂B、卡蜜拉、凱利德等22組豪華巨星聯合站台。全球多個城市將同時舉辦「一日限定快閃店」活動，希望世界各地的歌迷共襄盛舉，一同享受紅髮艾德帶來的全新作品。

紅髮艾德最新專輯《No. 6 Collaborations Project》共15首歌曲，每一首歌都分別邀請仰慕已久的歌手合唱，包括首波推出與小賈斯汀合作的〈I Don’t Care〉、與凱利德的輕快靚曲〈Beautiful People〉、聯手嘻哈大神阿姆＆五角的〈Remember The Name〉，還有雙暢銷女神卡蜜拉及卡蒂B的〈South Of The Border〉。紅髮艾德此次也邀請了同門另一位天王火星人布魯諾，及南方搖滾代表克里斯特普爾頓（Chris Stapleton），共同打造搖滾風格超載的〈BLOW〉一曲；且該首歌的音樂錄影帶還是布魯諾執導拍攝。〈BLOW〉的MV是在洛杉磯一間知名搖滾俱樂部「The Viper Room」拍攝，3人雖未在MV中露面，但是卻邀請了3位《超級名模生死鬥(America’s Next Top Model)》中的模特兒，分別以極具象徵性的紅髮、帽子、捲髮爆炸頭扮演紅髮艾德、克里斯和布魯諾，算是另類「同框」。

專輯7月12日全面發行，台灣限定首批附贈「獨占Ed Sheeran No.6泡泡騷手機支架」。「世界紅髮艾德日 一日限定快閃店」活動將於7月13日全球多個城市同布舉辦，台灣店於華山1914文創園區華山劇場與「Ed Sheeran 紅髮艾德 NO.6 概念小巴」一同登場，當日將販售紅髮艾德英國團隊設計之「NO.6 Collaborations Project」全球限量周邊商品，包含多款T-shirt、托特包及其他更多獨厚台灣歌迷的神秘商品，更多詳情請至Warner Music Taiwan (西洋)臉書粉絲團。

(中時 )