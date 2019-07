紅髮艾德(Ed Sheeran)繼專輯《÷》之後,閃電推出全新專輯《No. 6 Collaborations Project》,邀來小賈斯汀、火星人布魯諾、阿姆、五角、卡蒂B、卡蜜拉、凱利德等22組豪華巨星聯合站台。全球多個城市將同時舉辦「一日限定快閃店」活動,希望世界各地的歌迷共襄盛舉,一同享受紅髮艾德帶來的全新作品。

紅髮艾德最新專輯《No. 6 Collaborations Project》共15首歌曲,每一首歌都分別邀請仰慕已久的歌手合唱,包括首波推出與小賈斯汀合作的〈I Don’t Care〉、與凱利德的輕快靚曲〈Beautiful People〉、聯手嘻哈大神阿姆&五角的〈Remember The Name〉,還有雙暢銷女神卡蜜拉及卡蒂B的〈South Of The Border〉。紅髮艾德此次也邀請了同門另一位天王火星人布魯諾,及南方搖滾代表克里斯特普爾頓(Chris Stapleton),共同打造搖滾風格超載的〈BLOW〉一曲;且該首歌的音樂錄影帶還是布魯諾執導拍攝。〈BLOW〉的MV是在洛杉磯一間知名搖滾俱樂部「The Viper Room」拍攝,3人雖未在MV中露面,但是卻邀請了3位《超級名模生死鬥(America’s Next Top Model)》中的模特兒,分別以極具象徵性的紅髮、帽子、捲髮爆炸頭扮演紅髮艾德、克里斯和布魯諾,算是另類「同框」。

專輯7月12日全面發行,台灣限定首批附贈「獨占Ed Sheeran No.6泡泡騷手機支架」。「世界紅髮艾德日 一日限定快閃店」活動將於7月13日全球多個城市同布舉辦,台灣店於華山1914文創園區華山劇場與「Ed Sheeran 紅髮艾德 NO.6 概念小巴」一同登場,當日將販售紅髮艾德英國團隊設計之「NO.6 Collaborations Project」全球限量周邊商品,包含多款T-shirt、托特包及其他更多獨厚台灣歌迷的神秘商品,更多詳情請至Warner Music Taiwan (西洋)臉書粉絲團。

(中時 )