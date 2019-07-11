威力彩又槓龜 下期頭獎衝破10億元 23:052019/07/11 中時 洪凱音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今晚開獎的威力彩又槓龜了!由於高額頭獎有誘因，台彩預估，連38槓的威力彩下期銷售金額為2.2億元，頭獎累積將衝破10億元，預計於下周一晚間八點開獎。 根據台彩最新公告顯示，第108000055期的威力彩中獎號碼，依大小排序分別為04、06、16、18、19、28，第二區獎號為02。 大獎好康還不只威力彩，明天(周五)開獎的大樂透，頭獎已連續13期未開出，頭獎上看4億元， (中時 ) #頭獎 #威力 #開獎 #槓龜 #大樂透 也許您會感興趣 推薦閱讀 特派直擊！全球第一的天花板循環扇製造商在台灣 09:002019/07/08 生活 威力彩今頭獎上看8.7億元 大樂透明頭獎上看3.7億元 14:512019/07/08 財經 特派直擊！全球第一的天花板循環扇製造商在台灣 16:322019/07/08 風格 頭獎上看8.7億元 威力彩獎號出爐 21:342019/07/08 財經 大樂透又槓龜 下期頭獎上看4億元 23:292019/07/09 生活 許富凱金曲6度槓龜眼眶含淚 回家待1小時廁所冷靜 21:062019/07/11 娛樂 生活熱門新聞 郭芷嫣遭長榮開除 打包動作曝超慘下場 - 生活 郭芷嫣被開除 長榮航空最大股東說話了 - 生活 快評》 空服員工會 害慘郭芷嫣 - 生活 郭芷嫣被fire了！長榮航空完整說明在這 - 生活 - 中時 遭長榮開除 工會幹部曝郭芷嫣當下心情 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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