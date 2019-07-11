今晚開獎的威力彩又槓龜了!由於高額頭獎有誘因，台彩預估，連38槓的威力彩下期銷售金額為2.2億元，頭獎累積將衝破10億元，預計於下周一晚間八點開獎。

根據台彩最新公告顯示，第108000055期的威力彩中獎號碼，依大小排序分別為04、06、16、18、19、28，第二區獎號為02。

大獎好康還不只威力彩，明天(周五)開獎的大樂透，頭獎已連續13期未開出，頭獎上看4億元，

(中時 )