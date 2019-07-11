7月15日，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），在法國西北部的瑟堡的乾船塢，主持梭子魚級(Barracuda class)核動力攻擊潛艦的一號艦下水典禮，這是法國在進入21世紀之後，第一艘完成的核子潛艦。

海軍情報網(Navy Recognition)在經過十年的延誤後，第一艘梭子魚級攻擊潛艦總算完工了，這艘新潛艇將被命名為「薩佛倫號」(Suffren)，名字來自18世紀的法國海軍上將薩弗倫。

梭子魚級(或者依照一號艦之名，稱為薩佛倫號級)預計建造6艘，一號艦在2007年就放下龍骨，原希望在2017年就可成軍服役，卻拖延至今日，也使總專案成本從最初計畫的79億，增加到接近90億歐元。

後續的3艘同級潛艦特勞溫號(Duguay-Trouin)、圖維爾號(Tourville )、德-格拉斯號(de-Grasse)必須加快進度，趕在2025年交付，因為他們的前一代，也就是紅寶石級潛艦已到服役壽限，必須在瑟堡除役，紅寶石號是1976年服役的，如今已超過43年，後續的藍寶石號、紫水晶號也陸續到達壽限。

梭子魚級是一艘核動力攻擊潛艦（SSN），由法國造船廠海軍集團負責設計與建造，旨在取代紅寶石級。鑑於紅寶石級過於緊緻(排水量不到3000噸，是世界上最小的核潛艦)，可改裝的空間太小，梭子魚級就提升尺寸達到5000噸上下，可以安裝足夠的魚雷與陸攻飛彈。

雖然建造進度緩慢，但是梭子魚級也儘量應用最先進的技術，它沿用了相當多法國新銳彈道潛艦凱旋級(Triomphant)的技術，包括新的隔音片，以及泵噴射推進器，使它極為安靜，同時，新的核反應技術使得裝填燃料和複雜大修（RCOH）的間隔時間，從7年延長到10年，從而實現更長的海上巡航時間。

雖然梭子魚級是攻擊潛艦，但是也可配備射程約1000公里的巡航飛彈，使它的遠攻打擊能力也不比戰略潛艦遜色，卻能迴避戰略武器的相關條約。梭子魚級的任務將包括反水面、反潛、陸地攻擊、情報收集和敵後特殊行動。

為了支持特種作戰任務，梭子魚級還可以容納多達12名突擊隊員，這些隊員可以從獨特的氣閘室裡待命，然後搭乘第三代水下推進器（一種微型潛艇）滲透敵方海岸。

法國的梭子魚級今天才下水，但是它已經有外銷成績。澳洲在2016與法國完成合約，將訂購12艘柴電動力版本的梭子魚級潛艦。這項軍購在當年頗有話題性，因為原本爭取澳洲訂單的是日本，他們相信蒼龍級潛艦可以獲勝，然而最終澳洲選擇法國梭子魚級。

(中時電子報)