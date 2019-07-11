台中266繞公車11日舉行通車典禮，冷裡部落居民開心試乘公車。（陳淑娥攝）

台中市首輛開進部落的266繞公車，12日起將新增繞駛和平區裡冷、哈崙台2個部落，沿途新增3站，未來部落居民不需再提著大包小包，步行至2公里遠外的台8線搭車。台中市交通局表示，也歡迎遊客透過266繞公車造訪和平部落。

通車典禮11日在裡冷活動中心公車招呼站舉行，交通局長葉昭甫指出，266繞公車繞駛進入和平區松鶴部落廣受好評，為滿足部落居民需求， 266繞公車12日起將加開裡冷、哈崙台2個部落，沿途新增「裡冷活動中心」、「梅卡 瓦歷斯」及「哈崙台部落」3站。

豐原客運經理羅乙棋指出，公司減少黃金路線班次增加偏鄉公車，長期以來服務台中山城偏鄉從不缺席，今年適逢99年周年慶，也是第一次公車將駛進裡冷、哈崙台等部落，由於該路況較不佳，將由266繞中巴公車行駛載客。

豐原客運表示，266路（含繞駛）公車12日起將調整行駛路線並微調部分班次時刻，包括266路增加繞駛松鶴部落，266繞增加繞駛裡冷、哈崙台部落，每日來回共6班次。交通局指出，市府擴大公車服務範圍，滿足部落居民至東勢市區購物、就醫等需求，也歡迎遊客多加利用，造訪和平部落之美。

(中時 )