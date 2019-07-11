曾經來台開唱並引起熱烈迴響的澳洲的新生代搖滾男團「到暑五秒」(5 Seconds of Summer，5SOS)，出道以來就以搖滾的帥氣形象圈粉無數。5SOS去年才剛釋出第三張專輯《Youngblood/熱血青春》，全球狂掃超過200萬張銷售，一路紅到美國去登上告示牌冠軍。人氣紅不讓的他們被美國新視鏡唱片公司相中，如今成為阿姆及女神卡卡等巨星的師弟，在粉絲的期待下推出最新單曲〈Easier〉，全新面貌再進化的「到暑五秒」短時間內就在全球創下7000萬次串流點播，讓所有粉絲直喊：「帥到中暑！」

正在全球進行新歌宣傳的5SOS，日前在接受外媒採訪時也開玩笑表示，並不排斥拍攝專屬他們自己的真人實境秀節目。〈Easier〉這首單曲是5SOS第一首最感到自信的歌，他們挖掘出從上一張專輯所啟發的元素，在視覺及聽覺上呈現了不同的藝術美學，主唱受訪時也表示，這首單曲將會是5SO全新時代的開始。

(中時 )