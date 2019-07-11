賴却阿嬤拿起這些傳神的手縫娃娃，常讚嘆自己怎麼能縫這麼細膩。（陳淑娥攝）

賴却阿嬤多年前因隨大甲媽遶境而迷途，幸遇阿伯指引順利重返隊伍，她滿懷感激心想，「阿伯是令旗上的神明！」於是在得到媽祖的聖筊下，開始手作遶境陣頭娃娃，打造栩栩如生的報馬仔、36執士及鑾轎，更帶領信眾進一步認識宗教盛事。

87歲賴却阿嬤回憶說，多年前與老伴隨大甲媽遶境，兩人騎摩托車連夜趕路卻迷途，幸好遇到正在農田耕種的阿伯，他高喊「這沒路了，往那邊走。」他們才能順利返回隊伍，阿嬤感激表示，「這位阿伯是令旗上的神明，在指示正確的道路啊！」

熱愛裁縫的賴却阿嬤，因而興起手作「媽祖遶境陣頭娃娃」念頭，她擲出聖筊獲得媽祖允許，隨後帶著感恩的心，一針一線陸續完成報馬仔、 36執士及鑾轎等，30多個娃娃維妙維肖，充分展現豐富的生命力，也曾在裕珍馨大甲三寶文化館展出。

年邁的賴却阿嬤表示，家中擺放了好幾組娃娃，都是她的心肝寶貝，許多人要出高價買走，她十分捨不得。而雖然目前已不再手縫娃娃，但常常將一隻隻的娃娃從櫃中拿出來把玩，她也常自問說，「我當時怎麼能縫那麼細呀！」也許是賴却阿媽多年來對自己的完美要求，在事過多年後回顧時，才能令她如此的自豪。

(中時 )