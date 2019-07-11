陳嘉樺（Ella）今出席法國天然礦泉水evian代言活動，和田馥甄（Hebe）的衣物香氛產品代言活動撞場，Ella笑說：「今天是好日子，也適合剖腹產！」不過她有子萬事足，不想再生第二胎，但如果上天又給她「禮物」，她還是會生，她直言「畢竟我是喜歡『快樂』的人，有了防備就不快樂，我有自己的方法防止禮物降落」。

她的兒子勁寶二歲幾個月大，她和老公之前去法國、馬來西亞、峇里島、日本箱根都帶著兒子同行，她希望兒子多看世界，追求美好事物，她也笑說自己沒耐性餵小孩吃飯，老公發現後霸氣說「以後，我來」，可以邊餵小孩邊陪小孩玩，讓她覺得很貼心。

Ella今也在活動上透露，上月生日，Hebe、Selina送她一份大禮，就是3人一同赴日本度假5天，這也是她們睽違6年的單獨閨蜜之旅，可以聊天聊到天亮才睡，讓她更得意的是，3人中唯獨她有豔遇，在居酒屋用餐時，有小鮮肉一直對著她笑並要求合照。

S.H.E情比姊妹深，談到在金曲獎頒獎典禮的表演，Selina嗓音尚未復原仍勇敢站上舞台，Ella認為，Selina很有勇氣，表演已經很圓滿了，至於3人下次什麼時候再合體，她則語帶保留：「不是我們說了算。」

(中時 )