恆春農會11日選出稻米達人陳恆同（右二），現年80歲的他不僅二次奪冠，也是重拾友善耕作的有機農友，而他的成功祕訣是「少量保質」。（謝佳潾攝）

恆春農會11日選出稻米達人陳恆同（左），現年80歲的他不僅二次奪冠，也是重拾友善耕作的有機農友，而他的成功祕訣是「少量保質」。（謝佳潾攝）

農業年度盛事「台灣稻米達人冠軍賽」未演先轟動，前哨戰鄉鎮選拔正廝殺中，恆春農會11日從7組高雄145號米中、以3分不到的差距選出冠軍陳恆同，現年80歲的他不僅二次奪冠，也是重拾友善耕作的有機農友，而他的成功祕訣就是「少量保質」。

陳恆同指出，他14歲開始幫忙家裡務農，66年來一路靠種水稻養家，且起初還不噴農藥、不施用化學肥，堅持遵循自然法則友善耕作，但後來因遇上國家有糧食需求、需量產稻米，只好放棄原先的耕作方法，大量施肥助長產量。

直到2012年食安風暴爆發、全民開始重視食安問題，同時恆春半島也陸續推廣有機種植後，他決定重返友善耕作，甚至以有機種植為目標，他說，有機種植很麻煩，不僅要施用很貴的有機肥，還需要大量的人工，這些成本都很高，但「吃得健康最重要」！

「恭喜！恭喜！又是你！」前年陳恆同奪下恆春區農會稻米達人冠軍，代表恆春北上出征全國賽，不少農友對他心生羨慕，而2年後冠軍名單又是他時，大家興奮地直呼實至名歸，對此，他則謙虛感謝，且還大方地公開成功祕訣，他說，有機種植的量不能多，量一多施肥也就多，這會影響稻米原有的品質。

恆春區農會總幹事林順和表示，今年7名參賽者的分數呈拉鋸戰，前3名分別為91.9、89.38、89.3分，由此可知農友的耕作技術日益精進，恆春有望成為全台有機米發展地。

(中時 )