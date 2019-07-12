女生好奇「玩鳥」，一不小心可能造成男人終身遺憾！

小港高美泌尿科診所院長張美玉，經常藉由遇上的案例，分享正確性知識。據聯合報報導，張美玉在臉書發文指出，曾遇過一位20多歲的年輕男生，摀住下體、一路罵著三字經衝進她診間，高喊「有人強暴我！」。

原來年輕男當天急著出門，但女友卻突然性致高昂，硬把他壓在床上，採取女上男下姿勢「硬坐上去」，男生瞬間痛不欲生，一看生殖器前端已血流不止。

張美玉檢查發現，年輕男的包皮和龜頭間的陰莖繫帶發生撕裂傷，0.5公分的傷口血流不止，壓迫止血，10分鐘後慢慢止住，她要年輕男好好照顧傷口，好了再和女友行房就行了，年輕男卻憤恨表示：「從現在起她就是我前女友了。」

張美玉說，很多女生不了解男性生殖器官的結構，有時只是想跟另一半開個小玩笑，卻因姿勢或用力不當，讓另一半的命根子發生流血事件，「這可是會對男生造成難以抹滅的傷害」。

「性行為其實是愉悅但嚴肅的事，適當挑逗是情趣，不適當的挑逗就會變成惡作劇。」張醫師提醒，從事女上男下姿勢時，要注意角度和潤滑度，女生如以手不當拉扯陰莖，或沒有足夠潤滑就插入，男生的陰莖白膜可能因角度不對發生斷裂，包皮也可能因劇烈拉扯造成撕裂傷。

(中時電子報)