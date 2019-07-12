.@boogiecousins talks about what swayed him to join the #Lakers in his free agency and much more on tonight's 'Access SportsNet: Lakers' after the #LakersSummer game on Spectrum SportsNet. pic.twitter.com/GI0hz1zxwL — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) 2019年7月11日

離開短暫只待1年的勇士，考辛斯毅然選擇加盟湖人，再次追逐自己的冠軍夢，談到選擇湖人主因，他不禁開玩笑說：「安東尼戴維斯、隆多與詹姆斯很早就來招募我，我跟隆多、安東尼戴維斯談了許多事情，他們差不多是把我綁架來這裡！」

「不過隆多、安東尼戴維斯兩人是我的好朋友，」曾在鵜鶘跟兩人短暫當過半年隊友的考辛斯表示，「以前我們有機會同隊打球，我們非常享受彼此作為隊友的時光，也經常一起聊到再次聯手的可能性，這個機會自然而然就出現了。」

至於自己跟「一眉哥」安東尼戴維斯之間的「雙塔」默契，考辛斯說：「我們將成非常難對付的內線搭檔，這也是我跟他希望再成隊友的主因之一，我們能讓彼此更加出色，也讓比賽更加輕鬆，但再加入詹姆斯，他的經歷就不用再說了。」

「我想湖人的陣容太棒了，」考辛斯說，「我認為我們擁有很多天賦異稟的野獸，光從紙面上來看，我們真的很強，也有很好的爭冠機會，當然比賽並非紙上談兵，我們的工作是做好磨合，努力融為一體、步調一致，建立應有化學效益。」

(中時電子報)