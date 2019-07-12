雖然美國總統川普在上月底G20高峰會上同意放寬對中國大陸電信巨擘華為的出口限制，但未將其排除在「實體清單」上。對此，曾在歐巴馬時期擔任國防部長的卡特表示，川普政府將華為列入出口黑名單是正確作法，並稱華為「不單純」，它承擔著北京賦予的使命；不過他也直言，至今仍看不到華府有一個適當的、全面性的美國對華政策。

具《美國之音》報導，時任歐巴馬時期的國防部長卡特（Ashton Carter）紐約「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）一場活動中說，華為不是一個單純的商家，它承擔著北京當局賦予的使命。他表示，中國大陸是一個共產黨獨裁統治國家，當他們來到市場時，他們帶來集政治、軍事和經濟為一體的整套工具，而美國社會不具備這樣的工具，因此美國需要保護美國公司與盟友。

不過報導指出，卡特也表示他依然看不到一個適當的、全面性的美國對華政策。他強調，強化盟友關係有助於美國應對中國大陸等潛在對手的挑戰，但川普慣於與用「做交易」方式對待盟國，不利於穩固盟友關係。

卡特說，美國之所以需要盟友並非給外人好處，而是使美國力量倍增，讓與美國價值觀及利益相同的人可並肩作戰，比自己單打獨鬥還要好，「可不能以做交易的方式來做這件事」。

川普曾在多個場合表示，歐洲與亞太盟友若希望美繼續提供安全保護，就應該支出相應費用。川普政府時任代理防長的夏納漢（Patrick Shanahan）也曾在國會上表示，「美國與盟友的安全同盟關係既不是慈善行為，也不是商業交易」。

(中時電子報)