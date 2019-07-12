黛安娜王妃（Princess Diana）早逝，威廉王子與哈利王子相互陪伴、長大成人，培養了好感情，不過兩人繼承王位的順位不同，讓哈利的成長過程更為艱辛，不斷被王室親友提醒是「老二」，順位在哥哥之後，王室專家稱哈利從小就相當明白這個事實，這反而讓黛妃相當擔心。

1989年伊麗莎白王太后、黛安娜王妃、威廉王子、哈利王子在倫敦被拍到的畫面。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，專門撰寫王室新聞的英國《君王》雜誌（Majesty magazine）編輯席薇德（Ingrid Seward）指出，哈利王子可說是在「完全被忽略」的情況下成長，不斷被王室成員提醒順位在哥哥威廉王子之後，是老二。

舉例來說，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的母親伊麗莎白王太后（Queen Elizabeth，The Queen Mother）生前就經常說，「過來威廉，來坐我旁邊。」哈利王子則完全被忽略。

席薇德說，黛妃生前極力確保哈利不會有自己是老二的想法，不過哈利其實一直都明白這個事實，正是這一點讓黛妃相當頭痛，她認為哈利不該有這樣的想法。

不過很明顯黛妃沒辦法在這件事上保護哈利，因為事實就是威廉王子的繼承順位排在前面。她說其他王室成員都心知肚明哈利就是老二。

儘管兄弟倆關係緊密，不過兩人不和的傳聞也從未斷過。2018年哈利大婚前，就傳出威廉質疑梅根是否適合進入王室的消息；另外，威廉、凱特與哈利、梅根兩夫妻在居住房子、IG、慈善事業等相繼「分家」，都讓外界再傳是妯娌不合所致。

王室專家托米妮（Camilla Tominey）斷言兩夫妻之間日後勢必會遇上更多「問題」，一方面作為未來國王與王后的威凱夫婦絕不希望身上光環被搶走，另一方面哈利、梅根作為異國夫妻本身就很受關注，加上梅根很有魅力，他們自然也不希望被邊緣化。

Prince Harry was 'completely left out' by family members including the Queen Mother who made it clear he was 'number two' after William while they were growing up - royal expert claims

via https://t.co/BR8uKYmiL9 https://t.co/WJ97a1gUDr — GEOFF S.K,RETIRED ROCK MUSICIAN&SOLO ENTERTAINER. (@Geoffkernow) 2019年7月11日

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A young Prince William helping his "Gan Gan" - Queen Elizabeth, The Queen Mother ❤❤❤

And she said to him - "Keep doing this (helping people) & you will go a long way!"#PrinceWilliam#DukeofCambridge pic.twitter.com/I5OEAa6pXK — CuriousSoul (@CuriousSoul00) 2019年1月28日

William and Harry once taught the Queen Mother to do Ali G impression - and she surprised them by nailing ithttps://t.co/3O866ZIMkC pic.twitter.com/ddMxfhrseu — Mirror Royal (@MirrorRoyal) 2018年9月10日

#royal The Queen Mother with Prince William at her 99th birthday celebrations at Clarence House pic.twitter.com/ezAvpdCRkB — Mace (@RoyaleVision) 2016年8月3日

(中時電子報)