墾管處將於7月17至19日、8月15至17日、9月13至15日、10月13至15日於台26線香蕉灣砂島路段2公里進行護蟹交通管制。（墾管處提供）

墾管處將於7月17至19日、8月15至17日、9月13至15日、10月13至15日於台26線香蕉灣砂島路段2公里進行護蟹交通管制。圖為毛足圓軸蟹抱卵母蟹。（墾管處提供）

每年夏季是墾丁陸蟹繁殖高峰期，平常潛伏在森林底層、樹洞地洞及岩礁下的陸蟹會大軍出沒，而陸蟹媽媽在釋幼前，會趁著傍晚往海岸遷移好完成使命，但途中幾乎都會命喪馬路，為此，墾管處將在7、8、9、10等4個月中旬在台26線香蕉灣路段進行護蟹交管。

墾管處指出，為保護陸蟹繁殖期，將於7月17至19日、8月15至17日、9月13至15日及10月13至15日在台26線香蕉灣砂島路段39.5k至41.5k共2公里進行護蟹交通管制「十分減速慢行，十分蟹謝您｣，時間為晚間6時30分至8時30分，最後一個月為晚間6時至8時。

墾管處說，管制時間中，每封路10分鐘就會開放內線道通行10分鐘，且還設有前導車引導車流減速，以此守護陸蟹安全過路降海釋幼。

除了墾管處外，屏東環境保護聯盟及公路總局第三區養護工程處也加入護蟹行列，當中三工處強調，台26線香蕉灣至砂島路段為陸蟹重要棲息地，每年7至10月間棲息於海岸林的抱卵母蟹需穿越台26線降海釋幼，為保護降海釋幼母蟹安全通過道路，三工處責無旁貸。

三工處呼籲用路人減速慢行並確實遵守現場交通管制人員指揮通行，或建請提早改道，相關的管制訊息將於沿線的CMS資訊可變標誌推播宣導。

(中時 )