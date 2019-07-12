女星徐若瑄和新加坡富商李雲峰婚後生下一子Dalton（V寶），對老公與前妻生的2個女兒也視如己出，一家五口生活美滿，她11日在臉書分享某次和2個女兒吐露心裡話的場景，並久違曬出她們的近照，超高顏值被大批網友狂讚超美。

徐若瑄在臉書透露，有次晚上她語重心長地跟兩個女兒說：「我的婚紗會留給妳們穿...」，講著講著眼眶便默默泛淚，還生動形容像「Wasabi（芥末）嗆的」，沒想到隔天兩個女兒竟對她說「V媽，妳昨晚喝醉了。」讓徐若瑄有感而發，在心裡默默想「一個15、一個18，明明還早，我係咧～太早捨不得」，並打趣稱醒來後很害羞。

發文的同時，徐若瑄不忘曬出兩個女兒的近照，只見照片中的兩人都留著一頭飄逸長髮，同樣擁有水靈大眼，五官精緻、氣質甜美，高顏值引來網友狂讚「兩個都好美」、「超級大美女」、「感覺的到Vivian真心愛這2個女兒」。

(中時電子報)