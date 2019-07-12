長榮空服員罷工落幕，卻傳出公司內部霸凌事件，而空服員郭芷嫣更因為在群組放話要「電爆」叛逃者、在機長餐點「加料」引發軒然大波，最終長榮航空昨(11日)決定對郭芷嫣祭出免職處分。對此桃園市空服員職業工會也召開記者會力挺郭芷嫣，認為郭芷嫣只是玩笑話，公司的懲處過度解讀、放大，讓陳斐娟在節目中直言：「我真的是傻眼貓咪！」

陳斐娟昨晚在《這！不是新聞》談郭芷嫣遭免職一事，直言聽到工會說法讓她傻眼貓咪，宅神朱學恒也接話稱，工會好像把開玩笑當成一個很好玩的事情。陳斐娟又說：「不只如此，你知道剛剛他們說什麼嗎？他們說這個群組是固定的人，就是這34個人，他們沒有人進來也沒有人出去，他們是私下朋友之間的聊天和玩笑話，那不是工會打臉自己嗎？學恒你還記得嗎？」

陳斐娟重提先前工會召開記者會，辯稱有人冒用郭的照片當頭像，可能是PO文的人自己編的，因為這個人是IT高手的說法，反問你今天又說群組沒人出來也沒人進去，那當初的IT高手跑去哪了？朱學恒則幽默回應IT高手可能就是郭芷嫣自己。

(中時電子報)