「墾丁夢幻島」打造14戶彩虹屋，成為墾丁最新地標。（柯宗緯翻攝）

「墾丁夢幻島」打造14戶彩虹屋，成為墾丁最新地標。（柯宗緯翻攝）

墾丁夢幻島超級夢幻，相當適合開趴、辦活動。（柯宗緯翻攝）

墾丁全新網美景點登場！「墾丁夢幻島」度假別墅今年盛夏開幕，建築帶有義大利威尼斯彩色島Burano鮮明的豐富色彩。業者打造14戶彩色屋，戶戶100地坪，每棟8大特色主題套房，喊出自住或全棟出租民宿，可望創造金流。

「墾丁夢幻島」佔盡地利優勢，距離恆春鎮僅3分鐘車程，往前轉個彎，屏鵝公路輕鬆接軌，北往海生館、車城福安宮，更有四重溪溫泉洗去疲憊；南向墾丁國家公園，享受墾丁大街的熱情，擁抱白沙灣的陽光、海風、浪潮，前往後壁湖的浮潛，繞過佳樂水，就到台灣最南端的鵝鑾鼻。

看準墾丁旅遊市場大餅，業者投資打造這處「墾丁夢幻島」，強調自住或出租民宿皆宜，超越墾丁投報率，營造金流高效率；全新完工立即可營運，現在搶購正是最佳時機。

社區大型自有停車場，讓住戶與房客都能安心停車，大型廣場中庭，各式活動輕鬆辦，音樂烤肉趴任你狂歡，創造渡假高價值，安全管制前後門，確保住戶進出安全。

(中時 )