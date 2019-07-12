「京城閱河堤」座落在高雄小天母之稱的河堤社區，產品力強受到市場矚目。（柯宗緯翻攝）

有高雄小天母之稱的河堤社區，新建案「京城閱河堤」正對河堤國小的絕版地段，為該區段首座擁有高雄厝綠建築陽台的質感好宅，也是高雄首座全棟採用通過「國家地震中心」測試的建案，近日完工開出熱銷成績，受到市場矚目。

「京城閱河堤」耐震韌性較傳統工法有效提升「戴雲發AlfaSafe耐震系統工法」、及「建築安全履歷認證」，超強耐震系統深獲讚賞與肯定，

該案透過空中綠院子收攬更多的光合綠意，與最開闊的景觀棟距，規畫42~65坪、3~4房，高質感的精品建材、獨具時尚風格！空間規劃更突破傳統格局，部分戶型廚房與餐廳面向河堤國小，永久棟距與朗闊景觀讓生活質感全面升級。

河堤社區富有濃厚人文氛圍與氣質，閱河堤用心規劃最適宜的公共設施，摒棄華而不實的門廳與宴會廳，為住戶置入以童話繪本屋的概念設計、視野景觀開闊的童夢閱覽室，並特聘插畫家精心彩繪牆面，讓想像力從視覺展開，獲公教家庭青睞。

日前「京城閱河堤」繼繪畫比賽與小小結構技師體驗營活動，圓滿成功後，還與「La Rue文創三輪車」合作，舉辦浪漫河堤藝市集活動，一場以音樂、人文、手創藝品、美食餐車串演的浪漫仲夏夜、文青派對，吸引不少民眾專程一探究竟。

(中時 )